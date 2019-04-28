Российский маршал в Баку: дирекция гонки похвалила нас за эвакуацию Кубицы

Российский маршал Андрей Левенец, работающий на Гран-при Азербайджана на посту в восьмом повороте, рассказал о нюансах эвакуации машин Роберта Кубицы и Шарля Леклера в ходе субботней квалификации. По словам Левенца, эвакуация обеих машин прошла гладко, а дирекция гонки позже похвалила маршалов за оперативную и точную работу.

«Ещё до уик-энда мы тренировались эвакуировать автомобили в этом повороте, поскольку это очень сложное и узкое место — в случае проблем у кого-то из пилотов трасса будет заблокирована. На тренировках мы отрабатывали ситуации, когда необходимо эвакуировать сразу несколько машин.

В случае инцидента с участием Робертом Кубицы одним из самых сложных нюансов стало то, что автомобиль залетел прямо в барьеры TecPro, но у старшего маршала нашего поста был подобный опыт в Бахрейне и он подсказал, как нужно действовать, так что всё прошло гладко, как на тренировке. Нас даже похвалили в дирекции гонки за оперативную работу. Эвакуация «Феррари» прошла очень похоже», — передаёт слова маршала корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

По словам маршала, эвакуация машин Кубицы и Леклера была затруднена в числе прочего тем, что машины были серьёзно разбиты, что нарушило баланс массы автомобиля.

«В обоих случаях у машин не было некоторых деталей, поэтому нам приходилось держать баланс автомобиля, чтобы при эвакуации он не свалился в ту или иную сторону. Кроме того, необходимо очень точно разместить эвакуатор, который непосредственно вывозит автомобиль с гоночного полотна, поскольку в таком узком месте при неверном расположении техники эвакуировать машины было бы невозможно. Но мы справились, всё прошло гладко», — добавил Левенец.