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Гасли: чувствую себя комфортнее в машине, но ещё многое предстоит сделать

Гасли: чувствую себя комфортнее в машине, но ещё многое предстоит сделать
Авто / Формула-1

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли, несмотря на сход в Гран-при Азербайджана, признался, что теперь чувствует себя за рулём комфортнее, чем в предыдущих гонках. По его словам, это стало результатом изменившегося подхода.

«Я стараюсь сосредоточиться на позитивных вещах. В этот уик-энд пилотировать машину мне было намного проще, в первом сегменте я чувствовал себя довольно уверенно. Даже несмотря на старт с пит-лейна, у нас был достаточный темп, чтобы пробиться в очки. Я изменил свой подход и сейчас чувствую себя за рулём гораздо увереннее, если сравнивать с предыдущими гонками. Ещё многое предстоит сделать, нужно ещё немного адаптировать свой стиль пилотирования, но мы движемся в верном направлении», — передаёт слова Гасли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

Пьер Гасли стартовал с пит-лейна, так как был оштрафован за неявку на взвешивание по ходу свободных заездов. Тем не менее по ходу заезда француз пробился в первую десятку, но позднее вынужден был сойти из-за технических проблем.

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