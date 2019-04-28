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В «Феррари» прокомментировали выбор стратегии для Леклера на ГП Азербайджана

В «Феррари» прокомментировали выбор стратегии для Леклера на ГП Азербайджана
Авто / Формула-1

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал выбор стратегии на Гран-при Азербайджана для Шарля Леклера, который финишировал на пятой позиции.

«Мы обсудили это после гонки. Возможно, мы могли сыграть иначе и остановиться раньше или постараться продержаться на средних шинах дольше. Но это легко — обсуждать решения после гонки, в ретроспективе. Я думаю, что мы ничего не сделали неправильно.

У нас была отличная машина для квалификации. Мы могли быть на поуле, но не смогли этого сделать. Когда у вас в гонке впереди свободная трасса, гораздо проще работать. Думаю, что на наш сегодняшний темп повлияла наша позиция на старте. Плюс соперники сильны и конкуренция очень высока», — приводит слова Маттиа Бинотто ESPN.

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