Феттель: убеждён, что могу завоевать титул в составе «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, отвечая на вопрос, хотел бы он обменять два из четырёх титулов в составе «Ред Булл» хотя бы на одно чемпионское звание в «Скудерии», отметил, что отказался бы от такой возможности, так как убеждён в успехе в составе итальянской команды.

«Я бы не пошёл на такой обмен, потому что убеждён, что могу завоевать титул с „Феррари“. Так что в этом обмене нет никакой необходимости. Хочу стать десятым чемпионом „Феррари“, хочу достичь этого», — приводит слова немца Sky Sports.

Себастьян Феттель выступает в составе «Феррари» с 2015 года. За эти годы ему ни разу не удалось завоевать титул. Нынешний сезон у немца также начался неудачно. После четырёх этапов чемпионата он занимает третье место в общем зачёте, отставая от лидирующего Валттери Боттаса на 35 очков.