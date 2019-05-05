Вандорн: Алёшин и Петров поработали на топ-уровне

Пилот команды SMP Racing Стоффель Вандорн поделился впечатлениями от завоевания третьего места в гонке WEC «6 часов Спа». Экипаж BR1 в составе бельгийского пилота, а также Виталия Петрова и Михаила Алёшина уступил лишь двум машинам «Тойоты».

«Подиум! Очень счастлив завоевать третье место в моей дебютной гонке LMP1 вместе с SMP Racing. Мои напарники по команде Виталий Петров и Михаил Алёшин поработали на топ-уровне. Спасибо, Спа. Очередная сумасшедшая гонка», — написал спортсмен на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Стоффеля Вандорна в социальной сети.

Напомним, что в нынешнем сезоне Вандорн также проводит дебютный сезон в чемпионате Формулы-E.