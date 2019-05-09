Шасси Расселла восстановлено и будет использоваться на Гран-при Испании

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс подчеркнула, что оба шасси, пострадавшие в авариях на Гран-при Азербайджана были восстановлены и приехали на этап в Испании.



«Оба шасси были отремонтированы после инцидентов по ход выходных в Баку и оба приехали в Испанию, как и запасное шасси. Ребята проделали феноменальную работу на заводе, всё починив и сделав всё возможное, чтобы шасси приехали сюда, в Испанию.



Что касается восстановления шасси Расселла, то мы получим компенсацию. Всё будет проведено через страховую компанию. Я не знаю, сколько времени это займёт, но промоутеры гонки в Баку понимают, что это должно случиться как можно раньше. Сейчас мы рассчитаем стоимость ремонта для нас, а затем подадим бумаги в страховую компанию», — приводит слова Клэр Уильямс Motorsport.