Квят: для меня по воскресеньям всё всегда было каким-то незаконченным

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги первых четырёх Гран-при сезона-2019 Формулы-1 и рассказал об уверенности, что его команда добьётся прогресса.



«У меня по воскресеньям никогда не было ощущения, что всё складывалось по-настоящему. Для меня, по крайней мере, всё всегда было каким-то незаконченным. Вероятно, воскресенье в Австралии было неплохим, но даже там я считал, что наш темп заслуживал несколько большего. Но нам нужно продолжать работать и пытаться собрать всё воедино.



Нам важно, что темп есть, важно, что машина конкурентоспособна на большинстве трасс, на разных типах трасс. Мы были в третьем сегменте в Китае, были в третьем сегменте в Баку и так далее, так что чем лучше мы будем всё понимать, тем сильнее будем двигаться вперёд и придут хорошие моменты», — приводит слова Квята официальный сайт Формулы-1.