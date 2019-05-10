Хэмилтон считает, что Леклер мог доминировать в Баку

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что в Азербайджане Шарль Леклер одержал бы лёгкую победу, если бы не его ошибка в квалификации.



«Я не удивлён, что «Феррари» хотела стартовать на средних шинах. Я думаю, что у Леклера был достаточный темп, чтобы справиться с отрезком на «медиуме». Если бы он принял участие в третьем сегменте, он был бы на поуле.



По нашим оценкам, Феттель в Баку был на две десятые секунды быстрее, чем Валттери Боттас. Леклер, в свою очередь, был на две десятые быстрее самого Феттеля на протяжении всего уик-энда.



Есть гонки, в которых гораздо лучше стартовать именно на более жёстких шинах, особенно если там короткая стартовая прямая, что нивелирует преимущество мягкой резины на старте. Если бы он стартовал на «медиуме» с поула, то мы бы его даже не увидели. И боролись бы с мягкой резиной на протяжении всей гонки», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.