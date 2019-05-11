Квалификацию Гран-при Индианаполиса серии IndyCar выиграл дебютант

Пилот Chip Ganassi Racing Феликс Розенквист выиграл квалификацию Гран-при Индианаполиса, который проходит в эти выходные на дорожной версии легендарного овала. Для Розенквиста это первый сезон в IndyCar, а этап в Индианаполисе — пятый в карьере. Второе место занял партнёр шведа по команде Скотт Диксон, а на третью строчку неожиданно прорвался Джек Харви, для которого это также первый полный сезон в чемпионате и дебют на дорожной версии «Индианаполиса». Далее в топ-5 расположились Колтон Херта и Эд Джонс.



Для пилотов Penske квалификация прошла неудачно: лишь Уилл Пауэр смог пробиться в финальный раунд, но показал там только шестое время. Симон Пажно квалифицировался восьмым, а лидер чемпионата Джозеф Ньюгарден показал лишь 13-й результат. При этом гонщики Andretti Autosport вообще не прошли дальше первого раунда.



Гран-при Индианаполиса стартует в субботу, 11 мая, в 22:40 по московскому времени.



IndyCar, квалификация Гран-при Индианаполиса (топ-10):



1. Феликс Розенквист (Chip Ganassi Racing) — 1:08.2785

2. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 1:08.2979

3. Джек Харви (Meyer Shank Racing w/ SPM) — 1:08.3238

4. Колтон Херта (Harding Steinbrenner Racing) — 1:08.3743

5. Эд Джонс (Ed Carpenter Racing) — 1:08.4609

6. Уилл Пауэр (Team Penske) — 1:08.7901

7. Грэм Рейхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 1:08.2153

8. Симон Пажено (Team Penske) — 1:08.2445

9. Маркус Эрикссон (Schmidt Peterson Motorsports) — 1:08.2497

10. Себастьен Бурде (Dale Coyne Racing) — 1:08.2998.