Источник: Латифи может заменить Кубицу в «Уильямсе» в ходе сезона

Тест-пилот «Уильямса» Николас Латифи может заменить Роберта Кубицу ещё до конца сезона, сообщает Le Journal de Montreal. По информации источника, в команде размышляют над тем, что требуются перемены, а у Кубицы в контракте прописан пункт, что его могут заменить на месте боевого пилота ещё в ходе сезона-2019.



Николас Латифи стал тест-пилотом «Уильямса» перед сезоном 2019 года. Латифи в нынешнем сезоне выступает в серии Формулы-2 в составе команды DAMS. В четырёх первых гонках сезона Латифи дважды одержал победу и один раз поднимался на подиум, лидируя в чемпионате и на 19 очков опережая ближайшего преследователя — Джека Эйткена.



Роберт Кубица стал боевым пилотом «Уильямса» в 2019 году. Со старта сезона Кубица не набрал ни одного очка, как и его напарник — Джордж Расселл.