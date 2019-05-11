Кэри — о сбоях в F1 TV: нам потребуется ещё год, чтобы решить мелкие проблемы

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри подчеркнул, что проблемы с сервисом F1 TV удастся окончательно решить только через год.



«Проблема, которая возникла в Азербайджане, была неожиданной. Такова природа этих платформ. Приходится с этим иметь дело, и иногда неожиданности беспокоят нас. Такое случается время от времени, но мы смогли добиться действительно хороших результатов. И пока сложно сказать, что проблемы не повторятся.



До этого все проблемы были решаемы. Платформа работает неидеально, и, вероятно, нам потребуется ещё один год, чтобы избавиться от мелких ошибок. Однако существенный сбой, с которым мы столкнулись, был внешним. Однако считаем, что платформа работает хорошо, пусть и неидеально», — приводит слова Чейза Кэри Planet F1.