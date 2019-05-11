Райкконен: нет одной крупной проблемы — речь идёт о множестве мелких вещей

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал 14-й результат в квалификации Гран-при Испании Формулы-1.



«У нас были некоторые проблемы с настройками в начале уик-энда, но третья практика получилась довольно неплохой. Затем условия изменились и это сделало ситуацию сложной для нас. С одной стороны, я недоволен, с другой — мы попробовали всё, что могли. Мы проехали в квалификации лучший круг уик-энда, но, к сожалению, он был недостаточно быстрым. У нас нет одной крупной проблемы — речь идёт о множестве мелких вещей, над которыми нам нужно работать», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».