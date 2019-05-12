«Махиндра» безуспешно опротестовала результаты Верня и Роуленда в Монако

Команда Формулы-Е подала протест на результаты двух участников этапа чемпионата в Монако — победителя гонки Жана-Эрика Верня и ставшего вторым Оливера Роуленда. Если бы Верня и Роуленда оштрафовали, то победу в гонке одержал бы ставший третьим Фелипе Масса, а вторая позиция перешла бы к представителю «Махиндры» Паскалю Верляйну.



В протесте «Махиндра» утверждала, что давление в шинах француза и британца было ниже разрешенного порога в 1,4 бара. Такое давление должно поддерживаться в колёсах перед тем, как автомобили покидают боксы, так как ожидается, что по мере прогрева шин оно возрастёт.



Протест «Махиндры», однако, был отклонён, сообщает Autosport. Стюарды указали, что протесты были поданы некорректно. В случае с Вернем «Махиндра» подала протест не на имя главного стюарда, а в случае с Роулендом протест «был направлен против гонщика, а не участника». В «Махиндре» отказались от комментариев.