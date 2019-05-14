«Феррари» и «Ред Булл» выбрали больше всего «софта» на Гран-при Монако

Поставщик шин для чемпионата Формулы-1 — «Пирелли» — опубликовал информацию о выборе командами составов резины на Гран-при Монако. Соответствующая информация размещена на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».

Так, на шестой этап чемпионата мира Формулы-1 больше всего «софта» возьмут пилоты «Феррари» и «Ред Булл», остановившиеся на 11 комплектах этой резины. Лидеры общего зачёта в лице «Мерседеса» привезут по 10 комплектов «софта» на каждого из гонщиков.

Даниил Квят, как и его напарник по «Торо Россо» Александер Албон, воспользуется десятью составами софта. Полную информацию о выборе пилотов на Гран-при Монако можно увидеть на странице «Пирелли» в социальной сети.

Напомним, шестой этап чемпионата мира пройдёт с 23 по 26 мая.