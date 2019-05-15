Стало известно, как изменят трассу в Зандворте ради этапа Формулы-1

Руководитель оргкомитета Гран-при Нидерландов на автодроме в Зандворте Ян Ламмерс рассказал, как будет осуществляться подготовка к гонке Формулы-1, которая состоится на трассе «Зандворт» в 2020 году. Ламмерс отметил, что организаторам предстоит подготовить трассу и внести ряд изменений.
«Стартовая/финишная черта будет перенесена немного вперёд, чтобы её было хорошо видно с главной трибуны. Поворот Gerlacht будет расширен для обеспечения безопасности. Также мы расширим поворот Hugenholtz с внутренней стороны, чтобы предоставить больше места и позволить пилотам сильнее разгоняться. Кроме того, планируется укорачивание и расширение второй части поворота Hans Ernst.
Поворот Arie Luyendijk, который раньше назывался Bosuit, также будет изменён и адаптирован для езды на полном газу. После этого эта часть трассы будет напоминать финишный отрезок трассы в Бразилии, который можно проходить с открытой DRS. Сделать эти изменения будет нелегко, но это возможно», — цитирует Ламмерса RaceFans.
«Если бы меня год назад спросили о проведении гонки в Зандворте, то я бы назвал это практически невозможным. Я сам являюсь жителем Зандворта. 40 лет назад я впервые пилотировал здесь болид Формулы-1. Когда я думаю об этом, испытываю большую благодарность принцу Бернарду и его партнёрам, которые вернули сюда Формулу-1.
Это уникальная трасса, расположенная в дюнах. Пилотов здесь ожидает настоящее испытание», — цитирует Ламмерса RaceFans.
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