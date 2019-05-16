Жильцов: спортивную часть «Дакара» усложнят

Знаменитый российский штурман Константин Жильцов посетил официальную презентацию ралли-марафона «Дакар-2020», прошедшую в Париже. Россиянин поделился впечатлениями и рассказал о главных новостях от организаторов гонки, которая впервые пройдёт в Саудовской Аравии.

«Собралось очень много участников, прессы, был полный зал. Приехали представители почти всех команд, были либо директора команд, либо пилоты, либо штурманы, практически все знакомые лица. Начало презентации затянулось в связи с тем, что было много обсуждений не только с коллегами, но также и с представителями спортивной промышленности, конструкторами, которые делают детали для ралли-рейдов, мне пришлось много общаться.

Основная идеология «Дакара-2020» – собрать как можно больше участников. Директор гонки Давид Кастера сказал, что все изменения будут сделаны, чтобы привлечь как можно больше участников на «Дакар». Было сделано много финансовых послаблений, в том числе бесплатное топливо, поощрительные призы, включая денежные, льготы на регистрацию для женских экипажей, впервые участвующих спортсменов.

Но в то же время усложнили спортивную часть гонки. Эксперименты, которые хочет проводить Кастера в Марокко, он продолжит на «Дакаре». Обещал усложнить навигацию: половину «Дакара» дорожные книги выдавать только утром перед стартом. «Дакар» должен быть интересным, судя по представленному видео и фотографиям с реконессанса. Трассы будут разнообразные: и песчаные, и каньоны. На мой взгляд, гонка будет серьёзной. По логистике она должна быть проще. Всё будет сделано для того, чтобы участники как можно меньше испытывали проблем, которые были связаны с доставкой паромом в Южную Америку», — рассказал Жильцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.