Гран-при Монако угрожает протест таксистов

Гран-при Монако может столкнуться с трудностями в связи с возможным протестом таксистов, который уже повлиял на проведение Каннского кинофестиваля, когда 15 мая недовольные таксисты перестали обслуживать клиентов в аэропорту Ниццы.
«Если мы не получим желаемого, то мы готовы пойти дальше. Если мы не получим ответа до 22 мая, то 23-го числа, в день начала Гран-при Монако, мы просто всё перекроем», — приводит слова неназванного таксиста GrandPX.
Программа Гран-при Монако традиционно стартует в четверг, первые свободные заезды пройдут 23 мая. Гонка Гран-при Монако состоится 26 мая 2019 года. Этот этап в нынешнем чемпионате мира станет шестым по счёту.
После пяти этапов лидерство в чемпионате удерживает пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место занимает его напарник Валттери Боттас.
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