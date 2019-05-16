Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Гран-при Монако угрожает протест таксистов

Гран-при Монако угрожает протест таксистов
Авто / Формула-1 0

Гран-при Монако может столкнуться с трудностями в связи с возможным протестом таксистов, который уже повлиял на проведение Каннского кинофестиваля, когда 15 мая недовольные таксисты перестали обслуживать клиентов в аэропорту Ниццы.

«Если мы не получим желаемого, то мы готовы пойти дальше. Если мы не получим ответа до 22 мая, то 23-го числа, в день начала Гран-при Монако, мы просто всё перекроем», — приводит слова неназванного таксиста GrandPX.

Программа Гран-при Монако традиционно стартует в четверг, первые свободные заезды пройдут 23 мая. Гонка Гран-при Монако состоится 26 мая 2019 года. Этот этап в нынешнем чемпионате мира станет шестым по счёту.

После пяти этапов лидерство в чемпионате удерживает пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место занимает его напарник Валттери Боттас.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент