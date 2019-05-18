Монтойя: Боттас более совершенный пилот, чем Росберг

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что пилот «Мерседеса» Валттери Боттас своими результатами оказывает серьёзное давление на напарника по команде Льюиса Хэмилтона. При этом колумбиец подчеркнул, что финн является более квалифицированными пилотом, чем Нико Росберг, которому британец проиграл борьбу за титул в 2016 году.

«Боттас более совершенный пилот, чем Росберг. Минувший год для него был очень сложным и здорово, что он сумел восстановиться и показывает такие результаты. Льюис начал допускать ошибки в свободных практиках, чего раньше с ним не бывало. Когда ты начинаешь ошибаться, это является свидетельством того, что тебе становится тяжелее», — приводит слова Монтойи AS.

После пяти этапов чемпионата мира Боттас занимает второе место в общем зачёте, отставая от Хэмилтона на 7 баллов.