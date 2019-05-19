Черевань, Лобаненко и Гаврилов выиграли гонки на этапе РСКГ в Нижнем Новгороде

На автодроме NRing, расположенном в 20 километрах от Нижнего Новогорода, прошли первые гонки 2 этапа Российской серии кольцевых гонок. 6,6 тысячи болельщиков приехали на автодром, чтобы посмотреть на 5 кольцевых гонок, заезды дрифтеров из СМП Open Drift Cup и принять участие в масштабной шоу-программе с участием Виталия Петрова.



Гоночную программу открыл заезд класса S1600 Юниор, в котором должны были принять участие 13 молодых пилотов. Однако во время установочного круга на Volkswagen Polo Никиты Дубинина открылся капот и повредил ветровое стекло – и он был вынужден запарковаться в боксах. В гонке блестяще проявил себя Рустам Фатхутдинов (Volkswagen Polo, AG Team), который стартовал с поула, лидировал до самого финиша и показал лучшее время в заезде. Второй результат у Петра Плотникова (Volkswagen Polo, Академия Ралли). Третьим после череды рискованных обгонов финиш пересек Джабраил Ахмадов (Volkswagen Polo, AKHMAT Racing Team), но он не успел подняться на подиум: судьи сразу пенализировали его штрафными секундами, и бронза досталась Илье Дощечкину(Volkswagen Polo, B-Tuning).



На старте класса S1600 было 17 участников – и до финиша добрались все, кроме Владимира Шешенина (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT). Екатеринбуржец лидировал первую половину дистанции, а затем на его хэтчбеке вышел из строя мотор, и в лидеры вышел Павел Кузьминов, благополучно закончивший заезд на первом месте. Вторым стал Михаил Митяев (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT), на третью позицию незадолго до финиша вышел Руслан Нафиков (Kia Rio X-Line, AKHMAT Racing Team).



Вторую половину насыщенного событиями гоночного дня открыл объединенный заезд классов Супер-продакшн и Туринг-Лайт. Первый ряд в пелетоне из девяти автомобилей заняли Subaru BRZ нижегородской команды Sofit Racing Team. На старте Дмитрий Лебедев сохранил преимущество, однако вскоре уступил лидерство своему напарнику Вадиму Антипову, выигравшему гонку. Лебедев же пропустил вперед Андрея Петухова (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) и стал бронзовым призером гонки. После эффектных столкновений из борьбы выбыли Mazda3 Андрея Емелина и LADA Granta Юрия Борисенко, а Владислав Незванкиным на изрядно помятой Весте отстал от лидера на несколько кругов.



Среди пилотов Туринг-Лайт, где стартовало 8 машин, борьбу за первое место до последних кругов вели Владимир Черевань (Volkswagen Polo, Академия Ралли) и Владимир Удаленков (Peugeot 208, S-logistic) – в итоге Черевань смог первым пересечь финишную черту. Третьим автомобилем, запаркованным у подиума, стал Ravon Nexia Ефима Гантмахера, выступающего за Ravon Racing Team.



Искренний интерес у болельщиков вызвала гонка зачета SMP Formula 4. Ира Сидоркова, в прошлом сезоне выигравшая юниорский зачет СМП РСКГ, закончила ее на 6 позиции из 10. Артем Лобаненко стал лучшим в этом заезде, второе место у Павла Буланцева, третье – у Алексея Несова.



Кульминацией стала гонка премьер-класса СМП РСКГ – Туринга. Из 20 машин на старте до финиша добрались не все: в первом же повороте Ирек Миннахметов (Audi RS3, СТК «Чингисхан») столкнулся с Антоном Бадоевым (Cupra TCR, Академия Ралли), после чего к ним присоединились Михаил Грачев (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT), Алексей Дудукало (Audi RS3, LUKOIL Racing Team) и Павел Яшин (Cupra TCR, Нева Моторспорт). После возобновления гонки первая тройка сохранила позиции: заезд выиграл Клим Гаврилов (Audi RS3, Carville Racing), серебро у Ивана Лукашевича (Hyundai i30 N TCR, LUKOIL Racing Team), бронза у Кирилла Ладыгина (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT).