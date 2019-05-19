Алонсо: если мы не пройдём в гонку, это будет то, что мы заслуживаем

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал неудачу в квалификации IndyCar в первый день проведения сессии, отметив, что если ему не удастся пробиться в гонку, это будет заслуженным результатом.

«Попробуем пройти четыре круга чисто, не допуская ошибок. Если нашего результата будет достаточно, чтобы занять первое из трёх мест, что же, мы попробуем провести гонку как можно лучше. Если же мы не пробьёмся и займём четвёртое место из шести, это будет то, что мы заслуживаем. Возможно, три машины окажутся быстрее нас», — приводит слова испанца Motorsport Week.

Вместе с Алонсо в Last Row Shootout примут участие Джеймс Хинчклифф, Сэйдж Кэрам, Патрисио О’Уорд, Макс Чилтон и Кайл Кайзер.