Пажно выиграл поул-позицию гонки «500 миль Индианаполиса»

Пилот Team Penske Симон Пажно показал лучшее время в финальном раунде квалификации «500 миль Индианаполиса» Fast Nine Shootout и завоевал поул-позицию самой престижной гонки серии IndyCar. По сумме четырёх кругов Пажно на семь сотых секунды опередил занявшего второе место Эда Карпентера.



На третьем и четвёртом местах квалифицировались партнёры Карпентера по команде — Спенсер Пигот и Эд Джонс. Топ-5 замкнул дебютант Колтон Херта. С шестой позиции «500 миль Индианаполиса» начнёт Уилл Пауэр, опередивший Себастьена Бурде, в то время как лидер чемпионата Джозеф Ньюгарден расположился на восьмой позиции. Замкнул протоколы Fast Nine Shootout Александер Росси.



Фернандо Алонсо, который в этом году планировал во второй раз стартовать в «500 милях Индианаполиса», ранее не прошёл квалификацию.



Гонка «500 миль Индианаполиса» пройдёт 26 мая.



«500 миль Индианаполиса». Fast Nine Shootout:



1. Симон Пажно (Team Penske) — 229,992 миль/час

2. Эд Карпентер (Ed Carpenter Racing) — 229,889

3. Спенсер Пигот (Ed Carpenter Racing) — 229,826

4. Эд Джонс (Ed Carpenter Racing) — 229,646

5. Колтон Херта (Harding Steinbrenner Racing) — 229,086

6. Уилл Пауэр (Team Penske) — 228,645

7. Себастьен Бурде (Dale Coyne Racing) — 228,621

8. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 228,396

9. Александер Росси (Andretti Autosport) — 228,247.