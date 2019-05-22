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«Хаас» и «Альфа Ромео» используют в Монако новую версию моторов «Феррари»

«Хаас» и «Альфа Ромео» используют в Монако новую версию моторов «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Американская команда Формулы-1 «Хаас» получит обновлённые моторы «Феррари» перед началом Гран-при Монако Формулы-1. Об этом рассказал глава «Хааса» Гюнтер Штайнер. Две недели назад в Барселоне новую версию двигателей получила заводская команда.

«Мы используем вторые моторы. Теперь мы на той спецификации, которую „Феррари“ представила в Барселоне. Не знаю, насколько сильна разница в мощности и насколько лучше будет управляемость. Речь идёт не только о мощности — также о управлении энергией и всем остальном. Но, без сомнений, хуже не будет», — приводит слова Штайнера GPToday.

Официальный сайт Формулы-1 сообщил, что новую версию силовых установок получит и вторая клиентская команда «Феррари» — «Альфа Ромео».

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