Стролл — о «Зандворте»: очень рад, я завоевал там несколько поулов и выиграл

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал возвращение Гран-при Нидерландов в календарь чемпионата мира и поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако.



«В Монако весело гоняться тогда, когда машина себя хорошо ведёт. В Барселоне у нас были большие проблемы, но я бы не стал пока делать из этого трагедии. В Баку мы были в порядке, так что ситуация меняется от гонки к гонке. Да мы, в общем-то, знали, что в Испании придётся непросто. Возвращаясь к Монако, хочу сказать, что для гонщика это огромное удовольствие ездить по узким улочкам Монте-Карло. Большой минус в том, что обогнать здесь невозможно, но в целом я люблю городские трассы. Монако – одна из лучших гонок в календаре в любом случае.



Также я очень рад, что Зандворт возвращается в календарь. У меня остались отличные воспоминания от выступлений там, в Формуле-3. Я завоевал несколько поулов, выиграл гонку. Там классно. Читал, что организаторы внесут изменения в конфигурацию и приспособят трассу к Формуле-1.



Что нужно делать, чтобы оставаться подальше от стен в Монако? Всё равно надо рисковать тут, иначе хороший круг не получится. Думаю, что в Монако большую роль, чем на других трассах, играет психология. Особенно в воскресенье, когда надо пройти 78 кругов и ни на секунду не потерять концентрацию. Но в этом и есть прелесть Монте-Карло, не так ли?» — передаёт слова Стролла корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.