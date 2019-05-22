Магнуссен: никакой драмы нет, между мной и Грожаном нет недопонимания

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако и рассказал о брифинге команды после инцидента между ним и Роменом Грожаном на Гран-при Испании.



«После хорошего уик-энда в Барселоне мы хотим продолжить и провести ещё один в Монако. Я не могу гарантировать на сто процентов, но мне кажется, что всё должно быть нормально здесь. В Испании показалось, что мы добились прогресса. Команда движется в верном направлении. У «Хааса» была проблема с темпом, но её удалось решить. При этом надо понимать, что Монако не даст всех ответов, это слишком специфичная трасса.



Хочу ли я дождя в воскресенье? Зависит от того, как я квалифицируюсь. Хочу ли я тогда дождя в субботу? Зависит от того, каким я буду по итогам свободных заездов. Хочу я дождя завтра? Зависит от моего настроения (смеётся).



Брифинг с командой после инцидента в Барселоне был отличным. Я всегда наслаждаюсь такими моментами, никаких проблем нет. Просто иногда надо выговориться внутри команды. Могу вас заверить, никакой драмы нет (улыбается). Между мной и Грожаном нет недопонимания, команда разрешает бороться, и я лично не собираюсь менять стиль пилотажа и не буду смотреть, напарник это или нет.



Насколько он сохранял спокойствие после того, что случилось между мной и Романом в Барселоне? Спокойствие? Это точно не к Гюнтеру (смеётся). Он всегда очень эмоционален. Оценить его эмоции по шкале от 1 до 10? Тут надо смотреть, по какой шкале оценивать — по шкале обычного человека или шкале Гюнтера (улыбается). Опять же в том, что произошло, не было драмы. Мы просто разобрались, что можно сделать лучше. В том инциденте не было виноватых» — передаёт слова Магнуссена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

