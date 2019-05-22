Мазепин представил специальный дизайн шлема на этап в Монако
Российский гонщик команды Формулы-2 ART Grand Prix Никита Мазепин представил специальный дизайн шлема на предстоящий этап в Монако. Фотографии шлема Мазепин опубликовал в своём «инстаграме».
«Мой шлем для Гран-При Монако. Как вам? Цель была создать дизайн в стиле ретро», — написал в своём «инстаграме» Никита Мазепин.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» российского гонщика Никиты Мазепина.
После шести гонок стартовавшего сезона Никита Мазепин занимает 16-ю строчку в чемпионате пилотов, набрав четыре очка. Лучшим финишем Мазепина в сезоне является восьмое место на первой, субботней гонке в Азербайджане. Лидирует в чемпионате канадский гонщик Николас Латифи, одержавший три победы в шести гонках и набравший 93 очка.
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