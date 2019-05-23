Леклер: уверенное второе место было бы отличным результатом для «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги первых тренировок Гран-при Монако.



«Первая сессия была нормальной. Мы вс` равно были чуть медленнее «Мерседеса», но ощущения были немного лучше. Во второй тренировке было сложнее заставить машину работать в рабочем окне, включая и шины. Были довольно серьёзные трудности. У меня во второй тренировке не было чистых кругов, именно поэтому мы так далеко позади. Но мы в любом случае не на уровне «Мерседеса», так что нам нужно сильно поработать, а там посмотрим, что будет в субботу.



Думаю, для команды уверенное второе место было бы отличным результатом, так что нам нужно поработать ради этого. Но всегда нацеливаемся на вершину. Так что в краткосрочной перспективе мы хотим вернуться к «Мерседесу», — приводит слова Шарля Леклера Crash.