Видео. Авария Феттеля в третьей тренировке

В официальном «инстаграме» Формулы-1 появилась видеозапись аварии Себатсьяна Феттеля, в которую он попал в ходе третьей тренировки Гран-при Монако. Себастьян промахнулся с торможением в первом повороте и не смог заехать в карман безопасности, врезавшись в отбойник. Итогом стала сломанная левая передняя подвеска и практически полностью пропущенная третья тренировка.
После аварии Феттеля был введён режим виртуальной машины безопасности, под которым его напарник Шарль Леклер недостаточно сбросил скорость, за что угодил «на карандаш» к стюардам. Однако дирекция гонки вынесла только устное предупреждение Леклеру — монегаск смог избежать штрафа позициями на стартовой решётке на домашнем этапе чемпионата.
Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.
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