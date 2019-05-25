Видео. Авария Феттеля в третьей тренировке

В официальном «инстаграме» Формулы-1 появилась видеозапись аварии Себатсьяна Феттеля, в которую он попал в ходе третьей тренировки Гран-при Монако. Себастьян промахнулся с торможением в первом повороте и не смог заехать в карман безопасности, врезавшись в отбойник. Итогом стала сломанная левая передняя подвеска и практически полностью пропущенная третья тренировка.



После аварии Феттеля был введён режим виртуальной машины безопасности, под которым его напарник Шарль Леклер недостаточно сбросил скорость, за что угодил «на карандаш» к стюардам. Однако дирекция гонки вынесла только устное предупреждение Леклеру — монегаск смог избежать штрафа позициями на стартовой решётке на домашнем этапе чемпионата.

Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.