Сайнс: в квалификации Гран-при Монако мы выжали максимум

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс остался доволен квалификацией Гран-при Монако, по итогам которой ему удалось показать девятое время. По словам испанца, это был максимально возможный результат.

«Очень доволен квалификацией и попаданием в третий сегмент. После пропуска всей первой свободной практики и сложной третьей тренировки, в которой мы не попали в настройки, девятое место — отличный результат. Мне удалось собрать круг и стабильно прогрессировать. Мы выжали максимум. Я всегда получаю удовольствие от квалификации в Монако, но работа ещё продолжается. Хочу поблагодарить команду за хороший анализ», — приводит слова испанца пресс-служба «Макларена».

Напарник Сайнса по команде Ландо Норрис примет старт с 12-й позиции.