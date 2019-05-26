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Ферстаппена не стали наказывать за контакт с Хэмилтоном

Ферстаппена не стали наказывать за контакт с Хэмилтоном
Авто / Формула-1 0

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не получил наказания от стюардов Гран-при Монако Формулы-1 за свой контакт с британским пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Ферстаппен попробовал атаковать Хэмилтона перед шиканой и в итоге коснулся болида соперника, когда Льюис сузил траекторию. Тем не менее судьи посчитали случившееся обычным гоночным инцидентом.

По мнению стюардов, ни один из пилотов не несёт полной ответственности за инцидент. К тому же оба гонщики сделали всё возможное, чтобы контакт не привёл к серьёзным последствиям.

По итогам гонки Льюис Хэмилтон занял первое место, а Макс Ферстаппен финишировал четвёртым из-за ранее полученного штрафа за небезопасный выезд после пит-стопа.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.

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