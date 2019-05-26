Ферстаппена не стали наказывать за контакт с Хэмилтоном

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не получил наказания от стюардов Гран-при Монако Формулы-1 за свой контакт с британским пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Ферстаппен попробовал атаковать Хэмилтона перед шиканой и в итоге коснулся болида соперника, когда Льюис сузил траекторию. Тем не менее судьи посчитали случившееся обычным гоночным инцидентом.
По мнению стюардов, ни один из пилотов не несёт полной ответственности за инцидент. К тому же оба гонщики сделали всё возможное, чтобы контакт не привёл к серьёзным последствиям.
По итогам гонки Льюис Хэмилтон занял первое место, а Макс Ферстаппен финишировал четвёртым из-за ранее полученного штрафа за небезопасный выезд после пит-стопа.
Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.
- 26 мая 2019
-
20:10
-
20:06
-
19:52
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:34
-
19:08
-
19:08
-
19:01
-
18:43
-
18:42
-
18:38
-
18:29
-
18:28
-
17:58
-
16:35
-
15:43
-
15:28
-
14:55
-
14:00
-
13:59
-
13:27
-
12:38
-
12:17
-
12:00
-
11:00
-
09:41
-
00:54
- 25 мая 2019
-
23:23
-
22:32
-
21:39
-
21:16
-
21:04
-
20:40