Перес: Магнуссен должен был вернуть мне позицию

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал итоги Гран-при Монако, который он завершил на 13-й позиции.
«Это была сложная гонка, но мы старались сегодня изо всех сил. Я рад, что мы смогли добраться до финиша, но мы не могли бороться за очки. Нам нужен был дождь, чтобы всё перемешалось, но в итоге было несколько капель и не более того. Когда на трассе появилась машина безопасности, мы выбрали пит-стоп, но я оказался в большом трафике и потерял время в повороте «Раскасс».
Позднее в гонке я атаковал Магнуссена, что было правильным ходом, но он срезал шикану и сохранил позицию. Обгон Магнуссена мог изменить наш итоговый результат, так что я думаю, что он должен был вернуть мне позицию», — приводит слова Серхио Переса пресс-служба команды.
- 26 мая 2019
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