Четырёхкратный чемпион «Дакара» Николаев попал в аварию на Ралли Казахстана

Четырёхкратный чемпион «Дакара», российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев попал в аварию во время Ралли Казахстана-2019. Инцидент произошёл практически сразу после старта первого спецучастка ралли, сообщает пресс-служба команды.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» «КАМАЗ-мастер».

Николаев отвлёкся на показатели GPS, указывающие, что грузовик превысил максимально допустимую скорость. Гонщик пытался сверить данные вместе со штурманом, в результате чего не заметил глубокую промоину на третьем километре маршрута. Машину развернуло на 180 градусов, она завалилась на бок. Экипаж не пострадал.

Ралли Казахстана-2019 — третий этап Кубка мира по ралли-рейдам ФИА. Гонка проходит с 26 мая по 1 июня по Мангыстауской области, общая дистанция составляет около 2500 км, а почти 2000 км приходятся на спецучастки.