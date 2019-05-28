Источник: Феттель может уйти из Ф-1 в 2019 году, Боттас претендует на его место

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель может завершить карьеру по окончании сезона-2019, сообщает GPblog со ссылкой на информацию известного обозревателя Джо Сэйварда. Такие слухи активно обсуждались в ходе Гран-при Монако.

«После завоевания четырёх титулов с „Ред Булл“ Феттель хотел принести успех „Феррари“, но допустил несколько ошибок и сейчас, после прихода в команду Шарля Леклера, находится под давлением. Это решение в какой-то степени может напомнить решение Нико Росберга, который после успеха в 2016 году понял, что ему трудно будет повторить такой же успех. Большой вопрос — кто заменит Феттеля. Обсуждаемые имена — Серхио Перес, Кевин Магнуссен, Ромен Грожан и Валттери Боттас», — говорится в рассылке от Джо Сэйварда.

После шести этапов сезона-2019 Себастьян Феттель занимает третье место в общем зачёте чемпионата, отставая от лидирующего Льюиса Хэмилтона на 55 очков.