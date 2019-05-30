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Довициозо: не ставлю перед собой целей на гонку DTM

Довициозо: не ставлю перед собой целей на гонку DTM
Авто / Мотогонки 0

Гонщик MotoGP Андреа Довициозо поделился ожиданиями от гонки DTM в Мизано, в которой он примет участие. По словам итальянца, он не ставит себе целей на эту гонку.

«Самое сложно было в том, чтобы на пределе проходить быстрые повороты, особенно на первых кругах. Я не чувствовал машину. Но Маттиас Экстрём мне здорово помог. Мы хорошо сработались. Хотя я и не ждал другого от него.

Результат? У меня нет ожиданий. Уровень конкуренции в DTM очень высок. Борьба в гонках всегда плотная. Я постараюсь быть в одном темпе с соперниками, но не более того. У меня нет необходимого опыта. Поэтому я не ставлю перед собой целей, которые не смогу выполнить. Я просто хочу получить удовольствие», — приводит слова Андреа Довициозо Motorsport.

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