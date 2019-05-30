На Гран-при Франции вновь не будет прямой «Мистраль» без шиканы

Организаторы Гран-при Франции вновь отказались использовать конфигурацию трассы с полноценной прямой«Мистраль». В прошлом году Формула-1 снова провела гонку на трассе «Пол Рикар», тогда в центре прямой была установлена шикана. По словам директора Гран-при Франции Жиля Дефужно, организаторы снова используют шикану.

«Мы обсуждали этот вопрос. Длинная прямая была бы запоминающимся элементом, но есть вопрос безопасности и зрелищности», — цитирует Дефужно Ouest France.

Информацию подтвердил и член оргкомитета гонки Эрик Булье. Он сообщил, что в этом году появится новый заезд на пит-лейн перед последним поворотом. По словам Булье, данное решение обусловлено пожеланиями ФИА, направленными на повышение безопасности.