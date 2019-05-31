Зафнауэр: уверен, что к Гран-при Канады «Рейсинг Пойнт» восстановится

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр уверен, что слабое выступление команды на Гран-при Монако послужит для неё хорошим уроком. Функционер не сомневается, что на этапе в Канаде всё сложится иначе.

«Наши ожидания от Гран-при Монако определённо были выше. Как только наши дела пошли плохо в квалификации, вернуться в борьбу уже было сложно. Мы знаем, что пошло не так, и надеемся исправить это к этапу в Канаде. Всё дело в резине. Нам нужно вынести из этого урок. Даже „Мерседес“ едва не потерял гонку из-за шин. Уверен, что мы сумеем восстановиться, это то, что мы умеем делать», — приводит слова Зафнауэра GPblog.

По итогам Гран-при Монако Серхио Перес занял двенадцатое место, а его напарник по команде Лэнс Стролл стал шестнадцатым.