В Испании призывают правительство сохранить этап Формулы-1

Королевский автомобильный клуб Каталонии (RACC) выступил с призывом помочь сохранить в календаре Формулы-1 Гран-при Испании, который ежегодно проходит на автодроме в Барселоне. Контракт на Гран-при Испании истёк в 2019 году, и недавний майский этап был последним по договору. Договорённости о продлении сотрудничества между промоутерами Гран-при Испании и Формулы-1 всё ещё нет.

Между тем известно, что в следующем сезоне в календаре Формулы-1 появится сразу два новых этапа — Гран-при Вьетнама и Гран-при Нидерландов. Ряд СМИ уже не раз сообщал, что гонка в Нидерландах может заменить событие в Испании.

В связи с этой ситуации представители автомобильного клуба Каталонии опубликовали официальное заявление.

«Клуб считает, что сохранение этапа чемпионата мира Формулы-1 — стратегическое решение как в плане бизнеса и экономики, так и на уровне спорта. Именно поэтому срочно необходимо найти лучшее решение.

Проведение Гран-при Испании оказывает положительное влияние на развитие сектора туризма, сферы услуг и транспорта, приносит около € 163 млн и создаёт около 2700 рабочих мест. Это одно из ключевых событий в мире спорта в году. По всем этим причинам мы призываем правительство Каталонии, правительство Испании и представителей бизнеса к поиску компромиссного решения, которое поможет достичь соглашения», — приводит текст заявления GPToday.