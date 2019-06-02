Аль-Аттия выиграл Ралли Казахстана, муж и жена Петерансель — вторые

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором рассказали о шестом и финальном дне третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Ралли Казахстана.



Победу на шестом спецучастке одержал голландец Бернхард Тен Бринке, но в финальной классификации у него только 15-е место. Это следствие механических проблем накануне, когда он завершил спецучасток по дорожной секции и получил 113 часов пенализации. На второй позиции финишировал Стефан Петерансель, однако такой результат все равно не позволил французу отыграть у Нассера Аль-Аттии почти шесть минут отставания и одержать общую победу. Катарец занял в субботу третье место, отстав от Петеранселя всего на 17 секунд. Таким образом, Аль-Аттия одержал общую победу. На третьей позиции в генеральной классификации остался Якуб Пшигонски. Четвёртым стал чешский гонщик Мирослав Заплетал, а пятым — россиянин Денис Кротов.



По итогам трех этапов Кубка мира у Аль-Аттии в активе 60 очков, у Петеранселя — 51. Все остальные претенденты потеряли даже математические шансы на победу.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Maxi & Ameli.