Туррини: в «Феррари» знают, что и Капитан Америка не выиграл бы с таким болидом
Итальянский журналист Лео Туррини, регулярно публикующий информацию со ссылкой на собственные источники в «Феррари», заявил, что команда по-прежнему доверяет Себастьяну Феттелю, несмотря на неудачный старт. По сведениям Туррини, «Скудерия» не винит Феттеля в плохих результатах.
«Разговоры о завершении карьеры на каком-то этапе нормальны, речь идёт не только о Феттеле. Но в «Феррари» никто не хочет, чтобы он уходил сейчас. В Маранелло прекрасно понимают, что с таким болидом чемпионат бы не выиграл даже Капитан Америка.
Естественно, Феттель сейчас разочарован. Он проводит в Италии уже пятый год, он выигрывал Гран-при, хотя у него и были ошибки. На мой взгляд, он заслуживает больше уважения», — написал Туррини в собственном блоге.
Феттель опроверг слухи о своём уходе из Формулы-1
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