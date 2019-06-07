В первой тренировке Гран-при Канады чуть не задавили сурка
Резервный гонщик «Уильямса» Николас Латифи чуть не наехал на сурка во время первой части пятничных свободных заездов в рамках Гран-при Канады Формулы-1. В начале сессии Латифи пришлось резко отрулить влево, когда сурок чуть не начал перебегать трассу перед колёсами «Уильямса». В итоге сурок остановился и осуществил запланированное, уже когда Николас проехал дальше.
Посмотреть видео инцидента можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.
Инциденты с участием сурков — частое явление во время канадского этапа Формулы-1. Эти животные — постоянные обитатели искусственного острова Нотр-Дам в Монреале на реке святого Лаврентия. Год назад одного из сурков во время тренировки задавил французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан.
Грожан задавил сурка на тренировке Гран-при Канады
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