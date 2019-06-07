Новый мотор «Мерседеса» даст прибавку в 0,2 секунды

Команда «Мерседес» на Гран-при Канады привезла вторую спецификацию силовой установки. В немецкой конюшне рассчитывают, что новый мотор даст прибавку в 0,2 секунды, сообщает Auto Mtor und Sport. При этом указывается, что 0,1 секунды будет отыграна благодаря прибавке в мощности, а ещё 0,1 секунды преимущества появятся за счёт того, что двигатель ещё не был в эксплуатации.

Вместе с тем Валттери Боттас уже заявлял ранее, что обновление силовой установки не позволит «Мерседесу» быть лучше «Феррари» на прямых.

После шести этапов чемпионата мира «Мерседес» тотально доминирует. Пилоты команды выиграли все шесть гонок сезона, при этом в пяти случаях они оформили победные дубли. В общем зачёте лидирует Льюис Хэмилтон. Преимущество «Мерседеса» в Кубке конструкторов над «Феррари» достигло уже 118 очков.