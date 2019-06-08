В «Мерседесе» обеспокоены работой нового двигателя

Глава «Мерседеса» Тото Вольф признал, что отказ двигателя на машине пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла вызвал в немецкой команде серьёзную озабоченность. По словам функционера, причина проблем с силовой установкой Стролла не установлена.

«Мы всерьёз обеспокоены теми проблемами, которые случились с силовой установкой „Мерседеса“ на машине Лэнса Стролла. Мы всё ещё не знаем причины. Новый двигатель, не работая на полные обороты просто загорелся. Нам нужно провести расследование и анализ и скрестив пальцы надеяться, что ничего подобного не произойдёт с моторами на наших машинах», — приводит слова Вольфа Planet F1.

Из-за проблем с двигателем Лэнс Стролл пропустил практически всю третью тренировку. Перед квалификацией на его машину был возвращён двигатель предыдущей спецификации.