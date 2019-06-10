Квят: видел, что у Сайнса начались проблемы с шинами

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при Канады, который он завршил на 10-й позиции.
«Я думаю, что мы выжали максимум из болида. Заработанное очко стало хорошей наградой за обгон Сайнса на последних кругах. Я видел, что у Сайнса начались проблемы с шинами, поскольку они рано провели свой пит-стоп. Мои шины были в лучшем состоянии, и мы хотели воспользоваться этим преимуществом.
У нас были проблемы с работой радиосвязи, но это не стало проблемой, у меня тоже есть глаза. Мы знали, что нам не будет хватать мощности двигателя на прямых относительно основных соперников. Отставание не очень большое, но на подобных трассах оно значит многое. У нас был хороший темп, и мы не столкнулись с проблемами, так что мы довольны итогами гонки», — приводит слова Квята Motorsport-Total.
- 10 июня 2019
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