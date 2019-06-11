Ферстаппен: в вопросах изменения регламента Формулы-1 слишком много политики

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что вопрос изменения регламента Формулы-1, запланированного на 2021 год, вызывает споры между командами. По словам голландца, руководители каждой команды действуют в собственных интересах. Предполагается, что в ближайшие дни во время саммита в Париже представители команд продолжат обсуждение данного вопроса.
«Конечно, каждый отстаивает собственные интересы. «Мерседес» хочет внести минимальные изменения, а команды, находящиеся позади, выступают за внедрение новых правил. Также клиентские команды имеют собственную позицию. В общем, там очень много политики.
Иногда гонки получаются весёлыми и зрелищными, но догонять и обгонять тяжело. Я надеюсь, что они придумают что-то, чтобы Формула-1 стала интереснее и для фанатов.
Мы, пилоты, не можем ни на что повлияь. Там всё решают большие боссы. Мы можем показать, чего хотим, но решаем не мы», — приводит слова голландца De Telegraaf.
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