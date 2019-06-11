«Пирелли» обнародовала выбор шин гонщиками на Гран-при Франции

Шинный монополист Формулы-1 итальянская компания «Пирелли» обнародовала выбор комплектов шин пилотами на Гран-при Франции. Пилоты выбирали из типов С2, С3 и С4, которые во Франции станут «хардом», «медиумом» и «софтом» соответственно.
Пилоты «Мерседеса» выбрали по девять комплектов «софта». Столько же комплектов этих шин взяли представители «Феррари». Меньше всего «софта» взяли Макс Ферстаппен, Серхио Перес и Лэнс Стролл.
Больше всего «медиума» — четыре комплекта — взял Ферстаппен. Больше всего «харда» выбрали Даниэль Риккардо, Ромен Грожан, Ландо Норрис, Серхио Перес, Лэнс Стролл, Даниил Квят и Роберт Кубица.
Российский пилот «Торо Россо» Квят использует два «харда», один «медиума» и десять «софтов».
Посмотреть инфографику с выбором пилотов можно в твиттер-аккаунте «Пирелли».
- 11 июня 2019
-
15:46
-
15:24
-
14:19
-
12:56
-
12:12
-
11:30
-
10:32
-
10:11
-
09:27
-
00:24
- 10 июня 2019
-
23:01
-
21:35
-
20:48
-
19:47
-
18:28
-
18:08
-
17:57
-
16:25
-
16:02
-
15:20
-
15:01
-
14:55
-
14:42
-
14:16
-
14:11
-
14:06
-
13:54
-
13:09
-
12:16
-
11:39
-
11:03
-
10:59
-
10:55
-
10:48
-
10:20