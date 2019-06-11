«Пирелли» обнародовала выбор шин гонщиками на Гран-при Франции

Шинный монополист Формулы-1 итальянская компания «Пирелли» обнародовала выбор комплектов шин пилотами на Гран-при Франции. Пилоты выбирали из типов С2, С3 и С4, которые во Франции станут «хардом», «медиумом» и «софтом» соответственно.

Пилоты «Мерседеса» выбрали по девять комплектов «софта». Столько же комплектов этих шин взяли представители «Феррари». Меньше всего «софта» взяли Макс Ферстаппен, Серхио Перес и Лэнс Стролл.

Больше всего «медиума» — четыре комплекта — взял Ферстаппен. Больше всего «харда» выбрали Даниэль Риккардо, Ромен Грожан, Ландо Норрис, Серхио Перес, Лэнс Стролл, Даниил Квят и Роберт Кубица.

Российский пилот «Торо Россо» Квят использует два «харда», один «медиума» и десять «софтов».

Посмотреть инфографику с выбором пилотов можно в твиттер-аккаунте «Пирелли».