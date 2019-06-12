Яни: SMP Racing — тёмная лошадка «Ле-Мана»

Пилот Rebellion Racing Нил Яни поделился ожиданиями от предстоящего марафона «24 часа Ле-Мана» и соперничества с российской командой SMP Racing.



«Большим вопросом для нас, как и для «Тойоты», является выступление SMP Racing. Они были невероятно быстры на тестах, я уверен, что в квалификации они могут ещё сильнее прибавить. Мне кажется, что они — тёмная лошадка предстоящего «Ле-Мана». За последний год они значительно прибавили, что становится понятно по чистой скорости.



Мы улучшили нашу машину, у нас стало больше максимальной скорости. Но на «24 часах Ле-Мана» может произойти всё что угодно, мы не будем сдаваться до самого финиша. У нашей конфигурации есть определённые проблемы, но они небольшие. Мы надеемся выступить лучше, чем SMP Racing», — приводит слова Нила Яни Autosport.