Экипаж Сироткина занял третье место в квалификации «24 часа Ле-Мана»

На автодроме «Сарта» завершилась квалификация знаменитой гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана». По её итогам поул достался экипажу «Тойоты» в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса. Второе место у другой машины «Тойоты», пилотируемой Фернандо Алонсо, Казуке Накадзимой и Себастьеном Буэми. Тройку лучших в квалификации замкнули Сергей Сироткин, Стефае Сарразен и Егор Оруджев из SMP Racing.

Ещё один экипаж российской команды, в составе Виталия Петрова, Михаила Алёшина и Стоффеля Вандорна примет старт с пятой позиции. Роман Русинов в классе LMP2 показал шестое время, в генеральной классификации экипаж Верня, Русинова и ван Ютера лишь четырнадцатый.

WEC. 24 часа Ле-Мана. Квалификация

1. (LMP1 — 1) М. Конвей/К. Кобаяси/Х-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing) — 3.15,497

2. (LMP1 — 2) Ф. Алонсо/К. Накадзима/С. Буэми (Toyota Gazoo Racing) — + 0,411

3. (LMP1 — 3) С. Сироткин/ С. Сарразен/ Е. Оруджев (SMP Racing) — + 0,662

4. (LMP1 — 4) Н. Бертон/ Т. Лорен/ Г. Менезес (Rebellion Racing) — +0,907

5. (LMP1 — 5) В. Петров/ М. Алёшин/ С. Вандорн (SMP Racing) — +1,168

6. (LMP1 — 6) Б. Сенна/А. Лоттерер/Н. Джани (Rebellion Racing) — +1,313

7. (LMP1 — 7) Х. Хедман/Б. Хэнли/ Р. Ван дер Занде (Dragon Speed) — +4,703

8. (LMP1 — 8) Т. Дильман/ О. Уэбб/ П. Руберти (ByKOLLES Racing Team) — +7,612

9. (LMP2 — 1) Т. Гоменди/ В. Капиллар/ Дж. Хирши (Graff) — +9,576...

14. (LMP2 — 6) Ж-Э. Вернь/ Р. Русинов/Й. ван Ютер (G-Drive Racing) — +10,760.

Напомним, что премиум-партнёром гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана» и эксклюзивным поставщиком моторных масел для команд-участников чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) является компания Motul.