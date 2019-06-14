Абитебуль призвал Формулу-1 не игнорировать инцидент с Феттелем на ГП Канады

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль считает, что во избежание скандалов подобных тем, что случился на Гран-при Канады с участием Себастьяна Феттеля, руководство Формулы-1 должно быть более последовательным и не игнорировать их дальнейшее обсуждение.

«Каждый раз когда происходит что-то подобное, мы говорим и говорим, а после переходим к чему-то другому. Это одна из проблем Формулы-1 — у нас нет настоящей последовательности в принятии решений.

Если существует какая-то проблема, давайте удостоверимся, что мы её решим до того, как позабудем о ней. То же самое касается и правил. Я не хочу говорить ничего конкретного об инциденте с участием Феттеля. Честно говоря, я его не видел, так как был занят гонкой нашей команды, но если мы думаем что есть проблема, в неё надо углубиться.



Мы же просто говорим о ней в самый пиковый момент, в воскресенье. Возможно, ещё и в понедельник. После мы переключаемся на что-то другое. Давайте же обсудим всё вместе", — приводит слова Абитебуля Autosport.



