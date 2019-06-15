Булье пообещал снизить количество пробок во время Гран-при Франции

Советник и посол Гран-при Франции Эрик Булье пообещал снизить количество пробок во врея Гран-при Франциина дорогах общего пользования.



«Подход к управлению трафиком был аналитический, совместно с меcтной властью и полицией мы разработали план действий. Теперь мы получили средства поддержки, такие, как специальное приложение, качественную систему указателей и схемы маршруток и парковок.



Наша цель была в том, чтобы снизить количество автомобилей на дорогах и контролировать их поток. Теперь все парковки будут бесплатными и вам не придётся пересекать автодром, чтобы припарковаться. Можно использовать любые парковки. Мы уверены, что теперь дела пойдут гораздо лучше», — приводит слова Эрика Булье FormulaSpy.