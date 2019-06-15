Оруджев: из-за сейфти-кара потеряли около 40 секунд

Пилот программы SMP Racing Егор Оруджев поделился впечатлениями от стартового отрезка гонки «24 часа Ле-Мана», посетовав на то, что из-за сейфти-кара и круговых команда потеряла немало времени.

«Мой отрезок прошёл хорошо. Я опасался, что мы не попали в баланс, но когда я поехал, трасса уже «прорезинилась» и проехали довольно хорошо. Удалось сохранить резину, поэтому в конце, если бы была чистая трасса, я бы смог проехать очень быстро.

Дальше нужно не слишком рисковать, но нужно сохранять высокий темп. Главное — ни с кем не пересечься на трассе и как можно меньше времени потратить на пит-стопы. Проблемы с трафиком? Конечно, возникали. Здесь много джентльмен-драйверов. Бывает, попадаются пять машин и ты теряешь секунды, а бывает, что на одной машине теряешь по шесть секунд. Это нервирует, ведь ты едешь медленно и ничего не можешь с этим поделать.

У меня был один круг быстрый, а на следующем мне попалось не слишком много машин, но они были совсем медленные, и в итоге я потерял семь секунд на этом круге. В вопросе трафика везение играет большую роль. Плюс нам не повезло с сейфти-каром — потеряли около 40 секунд», — передаёт слова Оруджева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.