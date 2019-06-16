Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане

Во Франции продолжается суточный марафон «24 часа Ле-Мана». После девяти часов гонки лидирует по-прежнему экипаж «Тойоты», пилотируемый Майком Конвеем, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопесом. Второе место у ещё одного экипажа «Тойоты», в состав которого входят Фернандо Алонсо, Казуки Накадзима и Себастьен Буэми. Тройку лучших замыкает машина команды SMP Racing, пилотируемая Стефаном Сарразеном, Егором Оруджевым и Сергеем Сироткиным.

Другая машина SMP Racing, с Виталием Петровым, Михаилом Алёшиным и Стоффелем Вандорном на борту занимает четвёртое место.

Экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Йоба ван Эйтерта и Жана-Эрика Верня занимает первое место в LMP2 и седьмое — в генеральной классификации.

WEC. 24 часа Ле-Мана. Положение после 9 часов

1. (LMP1 — 1) М. Конвей/К. Кобаяси/Х-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing) — 145 кругов

2. (LMP1 — 2) Ф. Алонсо/К. Накадзима/С. Буэми (Toyota Gazoo Racing) — +3.18,397

3. (LMP1 — 3) С. Сироткин/С. Сарразен/Е. Оруджев (SMP Racing) — 143 круга

4. (LMP1 — 4) В. Петров/М. Алёшин/С. Вандорн (SMP Racing) — 143 круга

5. (LMP1 — 5) Н. Бертон/Т. Лорен/Г. Менезес (Rebellion Racing) — 143 круга

6. (LMP1 — 6) Б. Сенна/А. Лоттерер/Н. Джани (Rebellion Racing) — 140 кругов

7. (LMP2 -1) (LMP2 — 2) Ж-Э. Вернь/Р. Русинов/Й. ван Эйтерт (G-Drive Racing) — 139 кругов.



Напомним, премиум-партнёром гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана» и эксклюзивным поставщиком моторных масел для команд — участников чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) является компания Motul.